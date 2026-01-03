Medvedev: “Sinner e Alcaraz? Imbattibili se mantengono la costanza del 2025”

Daniil Medvedev inizierà la sua stagione dall’ATP 250 di Brisbane, dove esordirà contro Marton Fucsovics nella notte italiana tra il 4 e il 5 gennaio. Alla vigilia del primo torneo stagionale il russo ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla possibilità di insidiare Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel corso di questa stagione.

Medvedev ha citato il suo team, sottolineando l’importanza della stabilità dei suoi componenti: “Ho migliorato molto le mie prestazioni sul finale dello scorso anno ed è stato molto importante mantenere il team con cui ho iniziato a lavorare qualche mese fa”. Ha ammesso che in inverno si sono concentrati soprattutto su due fondamentali: “Abbiamo lavorato specialmente su servizio e volée”.

La riflessione su Alcaraz e Sinner invece è stata la seguente: “Sono migliori degli altri, il peso della loro palla è superiore a quello degli altri e si muovono con più intensità”. Non si è detto particolarmente ottimista: “Se ripeteranno la costanza mostrata l’anno scorso, sarà quasi impossibile raggiungere il loro livello”. L’ex numero 1 al mondo ha concluso la conferenza con il suo solito senso dell’umorismo: “L’importante è affrontarli il maggior numero di volte. Se giochi contro di loro 10 volte, in una di esse puoi batterli”.