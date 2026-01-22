Australian Open 2026: Troppo Djokovic per Maestrelli, finisce al secondo turno il sogno dell’azzurro

Termina al secondo turno l’avventura di Francesco Maestrelli all’Australian Open 2026. Il tennista pisano si arrende a Novak Djokovic con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 2 ore e 14 minuti di gioco.

Dopo la cavalcata da sogno tra qualificazioni e primo turno con le vittorie contro Giustino, Seiboth Wild, Lajovic e la splendida battaglia vinta in cinque set contro Atmane, Maestrelli si è regalato il palcoscenico più prestigioso possibile: la Rod Laver Arena, contro il dieci volte campione degli Australian Open e 24 volte vincitore Slam.

Un match che ha messo in evidenza tutta la superiorità del campione serbo, ma che ha visto anche un Maestrelli coraggioso, capace di reggere diversi scambi lunghi e di restare in partita per oltre due ore, vivendo comunque un’esperienza indimenticabile sul Centrale di Melbourne. Per Djokovic arriva così la qualificazione al terzo turno, dove affronterà il vincente del match tra Van de Zandschulp e Shang.

LA PARTITA

Avvio subito in salita per Maestrelli, che subisce il break nel secondo game sotto la pressione costante in risposta di Djokovic. L’azzurro però non si disunisce, annulla diverse palle break nel corso del set e, nell’ottavo gioco, cancella quattro set point consecutivi al servizio. Nel game successivo ne annulla altri due, costringendo Djokovic a chiudere il parziale solo alla settima occasione utile per il 6-3.

Nel secondo set Maestrelli perde il servizio in apertura, ma ha subito due chance di controbreak nel secondo game, annullate dal serbo con grande freddezza. I game sono combattuti, spesso ai vantaggi, con l’azzurro che riesce più volte a portarsi sul 30 pari e sul 15-30 nei turni di battuta dell’ex numero uno del mondo. Nel settimo gioco, però, arriva l’allungo decisivo: Djokovic piazza il doppio break e chiude il parziale per 6-2.

Nel terzo set Maestrelli tiene per la prima volta il servizio in apertura, portandosi avanti nel punteggio, ma il vantaggio dura poco. Djokovic alza ulteriormente l’intensità, strappa il servizio all’azzurro a zero e, nonostante un’altra palla break avuta dal tennista pisano nel game successivo, nel quinto gioco centra un secondo break alla quinta occasione utile. Maestrelli, però, reagisce e nel game seguente si regala il primo break della partita, strappando il servizio a Djokovic. Nel settimo gioco, però, Nole torna a spingere con decisione, mette ancora grande pressione in risposta e si porta sul 5-2. Nel game successivo, al servizio, chiude a zero e archivia la pratica con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 contro un buon Maestrelli.

LE PAROLE DI DJOKOVIC

“Non conoscevo molto di Francesco. Gli auguro di tornare presto a giocare in un campo come questo”, cosi ‘Nole’ ha parlato di Francesco Maestrellli.

Novak nel post partita ha parlato anche dei figli che non sono in Australia: “I miei figli stanno dormendo, hanno la scuola che è più importante, non c’è la mia famiglia qui, ma sento il loro supporto. Da padre, uno dei miei sogni era che i miei figli crescessero in tempo per vedermi giocare su questi palcoscenici. Il più grande voleva venire, farebbe di tutto per saltare scuola. Ma hanno tante cose da fare a casa”.