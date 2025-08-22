Dagli Slam agli ITF, tutti i risultati dei tennisti italiani impegnati questa settimana (18-24 agosto)

Un contenitore settimanale che raccoglie tutti i risultati dei tennisti e delle tenniste italiane a livello professionistico. Aggiornamenti quotidiani su ogni incontro dei nostri portacolori, dai tornei dello Slam ai tornei ITF da 15K.
SETTIMANA 18-24 AGOSTO
ATP250 WINSTON-SALEM
3T:Darderi-Kecmanovic 36 16
3T:Sonego-Munar 64 46 16
2T:Arnaldi-Van De Zandschulp 36 36
2T:Darderi-McDonald 76 67 64
2T:Sonego-Dostanic 63 67 76
2T:Bellucci-Munar 36 16
1T:Arnaldi-bye
1T:Darderi-bye
1T:Sonego-bye
1T:Bellucci-Comesana 64 63
US OPEN QUALIFYING
3T:Passaro-Rocha
2T:Passaro-Pacheco Mendez 46 76 64
2T:Cina-Gomez 36 62 57
2T:Zeppieri-Faria 67 57
2T:Gigante-Wong 64 36 57
1T:Travaglia-Damm 36 26
1T:Maestrelli-McCabe 36 76 46
1T:Napolitano-Huesler 36 76 46
1T:Passaro-Hsu 63 16 64
1T:Cina-Stricker 62 62
1T:Zeppieri-Habib 46 76 75
1T:Gigante-Butvilas 36 64 62
1T:Pellegrino-Kukushkin 67 36
CH50 AUGSBURG
1T:J.Berrettini-Gadamauri 76 67 67
1T:Brancaccio-Sanchez Izquierdo 67 63 36
QR:Covato-Popovic 36 46
Q1:Bellifemine-Gadamauri 36 06
Q1:Covato-Uzhylovskyi 64 10 ret.
Q1:Guerrieri-Barsukov 16 64 67
CH50 HERSONISSOS
2T:Moroni-Bertrand 62 46 26
1T:Castagnola-P.Tsitsipas 63 67 46
1T:Potenza-Bicknell 67 16
1T:Andaloro-F.Moroni 64 64
1T:Giunta-Sakellaridis 63 36 26
1T:Fellin-Added 67 46
QR:Potenza-Leong 63 36 62
QR:Fellin-Kimhi 63 16 64
QR:Moroni-Vales 46 63 62
QR:Castagnola-Giunta 26 26
Q1:Potenza-Kountourakis 62 60
Q1:Fellin-Thomson 64 62
Q1:Moroni-Holban 61 63
Q1:Castagnola-Bilozertsev 64 63
Q1:Giunta-Makk 76 62
CH75 SOFIA
QF:Agamenone-Schwarzler 36 57
2T:Cecchinato-Roncadelli 26 67
2T:Agamenone-Karol 62 46 62
1T:Cecchinato-Rincon 63 75
1T:Bondioli-Karol 64 36 36
1T:Agamenone-Midon 64 76
QR:Bondioli-Agamenone 26 16
Q1:Bondioli-Markov 64 63
Q1:Agamenone-Couacaud 64 57 62
ITF15 ARAD
2T:Dell’Elba-Palosi 36 36
2T:Valle-Farjat 26 16
2T:Bagnolini-Flores 16 26
1T:Furlanetto-Seidman 57 36
1T:Dell’Elba-Belafalvi Balint 62 62
1T:Banti-Schinteie 26 63 16
1T:Valle-Borsoi 62 76
1T:Bagnolini-Mortasifu 61 60
ITF15 BASTAD
QF:Rapagnetta-Gustafsson 16 46
2T:Rapagnetta-Friberg 75 62
1T:Rapagnetta-Hudd 67 75 63
ITF25 LESA
QF:Carboni-Fonio
QF:Forti-Ambrogi
2T:Carboni-Spiridon 63 75
2T:Fonio-Ciavarella 75 60
2T:Oradini-Ovcharenko 64 46 46
2T:Pennaforti-Feldbausch 57 06
2T:G.Tabacco-Bertola 26 36
2T:Picchione-Forti 16 67
2T:Cadenasso-Ambrogi 64 16 26
1T:Carboni-Vatutin 63 57 63
1T:D’Agostino-Spiridon 57 46
1T:Ciavarella-Bocchi 60 63
1T:Fonio-Gerbaud 63 63
1T:Parenti-Ovcharenko 26 46
1T:Oradini-Mordini 61 60
1T:Seghetti-Kivattsev 16 06
1T:Compagnucci-Manzano 26 16
1T:Bosio-Feldbausch 06 06
1T:Pennaforti-Beraldo 76 63
1T:Crisostomo-G.Tabacco 46 36
1T:F.Tabacco-Bertola 26 16
1T:Picchione-Ortenzi 61 61
1T:Forti-Perego 62 62
1T:Cadenasso-Stella 64 62
1T:Mancaglia-Ambrogi 16 26
ITF15 MAANSHAN
QF:Catini-Tudorica 46 26
2T:Catini-Zhang 62 62
1T:Catini-Park 75 76
ITF25 MARIBOR
2T:Iemmi-Djuric 16 26
2T:Scomparin-Bielinskyi 36 16
1T:Toffanin-Artnak 16 64 16
1T:Noce-Basic 26 46
1T:Iemmi-Kovac 64 64
1T:Motta-Djuric 16 57
1T:Scomparin-Kopilevic 62 61
ITF15 MISTELBACH
QF:Angelini-Kopp
2T:Bilardo-Kopp 26 16
2T:Angelini-Pinter 61 64
2T:Misasi-Zielinski 62 36 26
1T:Bilardo-Wagner 75 62
1T:Angelini-Gundacker 62 61
1T:Comino-Vilicich 36 57
1T:Misasi-Ovchinnikov 63 61
1T:Cattaneo-Penzlin 64 16 46
ITF25 MUTTENZ
QF:Ribecai-Wehnelt
QF:Caniato-Nikles
2T:Figl-Janvier 46 26
2T:Ribecai-Bellegy 61 61
2T:Weis-Wehnelt 67 57
2T:Caniato-Genier 75 67 61
1T:Figl-Gunzinger 36 63 64
1T:Ribecai-Venger 62 63
1T:Weis-Walch 61 60
1T:Caniato-Stepanov 61 62
1T:Dalla Valle-Bernet 57 64 36
ITF15 PIROT
SF:La Vela-Rengifo
QF:La Vela-Klok 46 60 40 ret.
QF:Fiorentini-Chepelev 46 57
2T:La Vela-Hopper 62 60
2T:Nannelli-Rengifo 36 36
2T:Fumagalli-Fiorentini 67 06
1T:La Vela-Butulija 62 63
1T:Nannelli-Yazdani 67 60 75
1T:Fumagalli-Pankin 64 61
1T:Fiorentini-Urvaneja 64 61
1T:Bacaloni-Chepelev 36 67
ITF25 SANTANDER
QF:Giustino-Santamarta Roig
2T:Giustino-Juncadella 60 62
1T:Giustino-De Krom 46 64 61
WTA250 CLEVELAND
1T:Bronzetti-Golubic 16 36
WTA500 MONTERREY
2T:Cocciaretto-Ruzic 67 62 06
1T:Cocciaretto-Jeanjean 63 64
Q1:Fossa Huergo-Kalieva 36 26
US OPEN QUALIFYING
3T:Stefanini-Inoue
2T:Stefanini-Zhao 61 64
1T:Trevisan-Prozorova 36 36
1T:Pedone-Chwalinska 26 06
1T:Brancaccio-Hon 57 46
1T:Stefanini-Diatchenko 76 62
ITF50 BISTRITA
QF:Grant-In Albon 63 57 57
2T:Grant-Yamazaki 57 60 60
1T:Mazzola-Ristic 46 57
1T:Grant-Yao 46 63 76
ITF15 ANKARA
2T:Casari-Villet 67 06
1T:Monteleone-Turkmen 36 26
1T:Casari-Kumru 64 46 75
ITF15 KRAKOW
SF:Turini-Bartashevich
QF:Maduzzi-Podlinska 36 16
QF:Turini-Gniewkowska 62 63
2T:Maduzzi-Nagy 75 64
2T:Turini-Dittmann 75 64
2T:Gandolfi-Gniewkowska 64 46 46
1T:Squarcialupi-Wawrzkiewicz 26 36
1T:Maduzzi-Firman 67 62 63
1T:Turini-Szymczuch 61 46 63
1T:Rocchetti-Gandolfi 61 67 16
ITF15 LOGRONO
QF:Bestetti-Gillan 62 06 26
2T:Bestetti-Pozarenko 64 26 63
1T:Bestetti-Zeballos 46 64 50 ret.
1T:Camarda-Pozarenko 06 06
ITF15 MONASTIR
2T:Bedini-Blomqvist 46 61 16
2T:La Cerra-Kovackova 06 06
1T:Odorizzi-Elkady 46 36
1T:Bedini-Heddar 75 63
1T:La Cerra-Pantelic 46 64 63
ITF15 SANTIAGO
2T:Stagno-Romero 75 26 26
1T:Stagno-Gamboa 61 60
ITF35 VERBIER
QF:Bertacchi-Shapatava
QF:Spiteri-Jakupovic
2T:Bertacchi-Schunk 61 62
2T:Basiletti-Shapatava 16 36
2T:Sacco-Lemaitre 57 16
2T:Spiteri-Stankiewicz 62 62
1T:Bertacchi-Giordano 76 75
1T:Basiletti-Walker 63 76
1T:Sacco-Marcinkevica 46 63 63
1T:Spiteri-Lewis 62 60
1T:Meliss-Jakupovic 36 36
ITF15 WANFERCEE
QF:Mair-Tubello
2T:Mair-Sandberg 63 62
1T:Mair-Preugschat 46 76 62