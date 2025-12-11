Australian Open 2026: Roger Federer tra i protagonisti della cerimonia d’apertura

Roger Federer torna in Australia. In un video pubblicato sui social, il campione svizzero ha annunciato con entusiasmo il suo ritorno nella terra dei canguri: “Ciao a tutti, qui in Svizzera fa molto freddo e stavo pensando che è il momento di fare un nuovo viaggio… tornerò down under”.

Il motivo della presenza di Federer in Australia

Ovviamente non si tratta di una vacanza, anzi alla base della trasferta del campione di Basilea c’è la cerimonia di apertura dell’Happy Slam. Per la prima volta, in data sabato 17 gennaio, l’Australian Open inaugurerà il torneo con un evento speciale in cui si celebreranno i campioni del passato. Uno dei protagonisti sarà proprio Federer, sei volte campione a Melbourne, il quale scenderà in campo per un match d’esibizione denominato “Battaglia dei numeri 1 al mondo“. Con lui anche lo statunitense Andre Agassi e gli australiani Pat Rafter e Lleyton Hewitt.

Si tratterà della prima apparizione di Federer sul suolo australiano dal 2020, anno in cui raggiunse la semifinale degli Australian Open, dove si arrese a Novak Djokovic. Questa volta però Roger non prenderà parte al torneo, ma sarà presente con un ruolo completamente diverso, che ha già suscitato grande curiosità tra gli appassionati di tennis.

Le parole di Federer

“Sembra passata una vita da quando ho coniato l’espressione ‘Happy Slam’ per l’Australian Open, e mi fa ancora sorridere pensare a tutti i momenti che ho trascorso qui“, ha dichiarato Federer. “Ho vissuto tantissime emozioni alla Rod Laver Arena: la gioia di sollevare ‘Norman’ sei volte, l’onore di giocare di fronte a Rod Laver in persona, la sfida di competere contro i miei più grandi rivali e l’amore e il sostegno sempre travolgenti dei tifosi australiani. Tornare a vincere l’Australian Open nel 2017 è uno dei miei ricordi più cari del Grande Slam e ripetermi nel 2018 è stato un altro sogno che si è avverato a Melbourne“. Lo svizzero ha poi concluso: “Non vedo l’ora di tornare all’Australian Open e di vivere altri momenti fantastici con tutti i tifosi australiani“.