Muguruza diventa co-direttrice del Mutua Madrid Open: “È sempre stato un sogno per me ricoprire questo ruolo”

Garbiñe Muguruza torna nel tennis, ma questa volta dalla parte organizzativa. L’ex numero uno del mondo, vincitrice di due Slam e protagonista per oltre un decennio nel circuito WTA, assume il ruolo di co-direttrice del Mutua Madrid Open accanto a Feliciano López, ex numero 12 ATP ritiratosi nel 2023. Una scelta che, come ha approfondito anche il CEO del torneo Gerard Tsobanian, punta su esperienza diretta, conoscenza del tour e capacità di leggere le esigenze delle giocatrici, maturate negli anni in cui Garbiñe è stata una delle figure più riconoscibili del tennis internazionale.

Muguruza ha raccontato a MARCA come sia nata la proposta di assumere questo nuovo ruolo e quali siano le ragioni che l’hanno convinta ad accettare una tappa diversa della sua carriera, questa fuori dal circuito come giocatrice.

L’entusiasmo di Muguruza

“Sono molto felice. La verità è che è sempre stato un sogno per me ricoprire questo ruolo perché è l’unico torneo che noi donne spagnole abbiamo in casa. Inoltre è un torneo di categoria 1000, quindi molto importante – ha spiegato – È un onore farne parte in un’altra area, fuori dal campo e più nell’ufficio, per così dire. Lo vedo come qualcosa di naturale grazie all’esperienza che ho acquisito alle WTA Finals di Riad. Essere vicina alle giocatrici per due anni, quel rapporto così stretto perché sono un’ex giocatrice che si è ritirata da poco. Posso prendermi cura di loro e assicurarmi che ricevano tutta l’attenzione di cui hanno bisogno. È qualcosa che mi viene naturale. È una transizione molto logica“.

In merito alla proposta ricevuta, invece: “Era qualcosa che ho sempre avuto in mente. Tutto è accaduto di recente: nell’ultimo mese si è sviluppata l’idea che il torneo di Madrid dovesse essere pioniere nell’avere due direttori, uno per il circuito maschile e uno per quello femminile. È un torneo enorme, complesso, ed è positivo che ci siano due direttori che si completano e si alleggeriscono il lavoro a vicenda, così da non far sfuggire nulla“.

Prendersi cura delle tenniste

“Ho parlato un po’ con Feliciano Lopez, ma lo faremo di più quando tutto si sarà assestato, perché è stato tutto molto rapido – ha proseguito Muguruza – Ciò che voglio apportare è ovviamente prendermi cura delle mie ragazze, sostenerle e essere presente in tutte le attività che possono svolgere. Osservarle mentre si allenano, competono… Mi immergerò in tutto ciò che sentono, pensano e vogliono migliorare. Nel torneo delle maestre sono la loro ombra e a Madrid sarà lo stesso. Voglio che si sentano curate e importanti, questo sarà l’aspetto fondamentale“.

L’ex tennista spagnola ha poi dichiarato: “Madrid è stato pioniere nell’equiparare i montepremi, che ora superano i 15 milioni di dollari, e ora si dimostra di nuovo all’altezza con il passo della co-direzione“. Infine, sull’importanza dell’esperienza accumulata alle WTA Finals: “Il primo anno mi concentrerò sul prendermi davvero cura delle giocatrici, su ciò che provano quando arrivano a Madrid e su ciò che serve per essere il miglior torneo 1000. Cosa manca. Dobbiamo far sentire le giocatrici come delle dee“.