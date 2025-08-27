US Open 2025, Draper si ritira per infortunio: perderà posizioni in classifica

Jack Draper ha ufficialmente annunciato il ritiro dagli US Open 2025. Il tennista britannico, rientrato in campo per la prima volta dall’infortunio al braccio subito a Wimbledon con la vittoria di primo turno su Federico Gomez per 6-4 6-3 1-6 6-4, aveva già lasciato intendere che il dolore non fosse completamente passato. Non è dunque una sorpresa che non scenderà in campo nel match di secondo turno contro Zizou Bergs, che avanza così al terzo round dell’ultimo Slam stagionale, dove troverà il vincente di Diallo-Munar. “Ho provato in ogni modo ad esserci e a darmi una chance di giocare, ma il fastidio al braccio è cresciuto enormemente. Devo fare ciò che è giusto e prendermi cura di me stesso. Grazie per il supporto”, le parole scritte dal britannico sui social.

IL TABELLONE AGGIORNATO DOPO IL RITIRO

Draper, che aveva già rinunciato a Toronto e Cincinnati, ha provato in ogni modo a esserci a New York, dove ancora prima del singolare aveva giocato con Jessica Pegula il torneo di doppio misto, arrivando fino in semifinale. Semifinalista lo scorso anno, Draper perde punti importanti e nella classifica live è già sceso alla settima piazza mondiale, ma tra due lunedì la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. La priorità adesso sarà il recupero, dato che già dopo Wimbledon aveva detto di essersi fermato per non rischiare qualcosa di più grave.