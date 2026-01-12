Australian Open 2026, Boisson si ritira: “Accelerare i tempi può essere dannoso”

Lois Boisson non ha recuperato in tempo per l’Australian Open 2026. La tennista francese ha fatto tutto il possibile per essere a Melbourne, tuttavia è stata fermata dai problemi fisici che avevano già compromesso la sua preparazione invernale. Dopo aver terminato anzitempo il 2025 a causa di uno strappo al quadricipite sinistro, l’eroina dello scorso Roland Garros ha rinunciato prima a un’esibizione a dicembre, in quel di Caen, poi alla United Cup e anche al WTA 250 di Adelaide.

A circa una settimana dall’inizio del torneo, la stessa Boisson ha annunciato il forfait tramite i suoi profili social: “Giocare l’Australian Open è sempre stato il mio sogno sin da bambina. Ho fatto di tutto per cercare di essere pronta, ma so che accelerare i tempi potrebbe danneggiare il mio corpo e la mia salute alla lunga“. La francese ha poi aggiunto: “So che è la decisione giusta seppur difficile. Ho vissuto mesi difficili, con gli infortuni che mi stanno tenendo lontana da dove vorrei essere e da ciò che amo di più. Bisogna accettarlo, imparare e tornare più forte“.