Cerundolo polemico: “Non mi hanno fatto giocare giovedì”. L’ATP di Rio si difende: “Nessuna richiesta da lui”

Francisco Cerundolo è stato costretto al ritiro nel corso del match di secondo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026. Reduce dal trionfo a Buenos Aires, ha alzato bandiera bianca quando era in svantaggio di un set e di un break contro il connazionale Tirante. Intervenuto a fine match in mixed zone, ha lanciato una frecciata al torneo: “Avevo chiesto di giocare giovedì, ma non mi è stata data una possibilità. Immagino a chi diano la priorità” ha detto, lasciando intendere che gli organizzatori cerchino di aiutare il beniamino di casa Joao Fonseca.

In un comunicato ufficiale, il torneo ha smentito la sua versione: “Il Rio Open chiarisce che non vi è stata alcuna richiesta da parte dell’atleta all’organizzazione del torneo. Ribadiamo che tutte le decisioni vengono prese in conformità con i protocolli e le linee guida ATP, nella massima trasparenza. Il nostro impegno è quello di bilanciare sempre le esigenze degli atleti, del pubblico e delle emittenti televisive nazionali e internazionali, assicurando che tutte le procedure seguano regole chiare e imparziali“.