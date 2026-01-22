Australian Open 2026, Sonego: “Sono rimasto in partita fino alla fine, sono orgoglioso di me stesso”

“È sempre difficile giocare contro un amico e in più oggi ha giocato in modo incredibile, non ha mai commesso errori. È stato complicato fare punto ed essere aggressivi senza sbagliare. Da parte mia penso di poter giocare meglio di così, ma lui ha disputato un gran match e sono contento per lui. Sono comunque orgoglioso della partita che ho fatto e di come sono rimasto in partita fino alla fine“. Così Lorenzo Sonego ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby contro Lorenzo Musetti per 6-3 6-3 6-4. Un match in cui il torinese ha spesso subito l’iniziativa dell’avversario, senza però uscire mai completamente dalla partita.

‘Sonny‘ ha parlato anche del suo inizio di stagione: “È un buon inizio per me. Ho lavorato molto sui miei colpi e penso che nei prossimi tornei potrò giocare ancora meglio. Giocherò a Buenos Aires, Rio e Santiago sulla terra battuta e voglio fare qualcosa di speciale lì”.