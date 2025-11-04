Coppa Davis 2025, Ferrer su Fokina: “Si è autoescluso, porte aperte in futuro”

“L’ho convocato per la sfida contro la Svizzera ma mi disse che doveva recuperare fisicamente e mentalmente, l’ho convocato nuovamente contro la Danimarca e mi ha risposto alla stessa maniera. Si è autoescluso”. Semplice, chiaro e lineare: in un’intervista rilasciata a ‘El Partidazo’ su ‘Cadena Cope Radio’, il capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, David Ferrer, spiega i motivi che lo hanno portato a escludere Alejandro Davidovich Fokina dall’elenco dei convocati per le Final Eight di Bologna.

A BOLOGNA CHANCE PER MUNAR E MARTINEZ

Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martinez, Marcel Granollers e Pablo Carreño Busta: sono questi i cinque giocatori convocati da Ferrer per tentare di riportare in Spagna la Coppa Davis dopo sei anni di digiuno. Ufficiale dunque l’assenza di Davidovich Fokina che tanto sta facendo discutere nelle ultime settimane.

Come spiega il capitano iberico, la mancata convocazione del numero due spagnolo trova motivazione nel rifiuto del giocatore alle due convocazioni precedenti: “Per la squadra da portare a Bologna ho scelto inizialmente solamente quattro giocatori perché temevo che se lo avessi convocato si sarebbe tirato indietro di nuovo all’ultimo momento. Mi ha detto che non poteva giocare contro la Svizzera ma poi ha giocato a Dallas; mi ha detto che non poteva giocare contro la Danimarca ma poco dopo è andato in Asia, cosa avrei dovuto fare? Ho deciso di convocare Munar e Martinez perché se siamo a Bologna è grazie a loro”.

PORTE APERTE IN FUTURO

Nonostante dalle parole di Ferrer si possa evincere un certo grado di risentimento, è lo stesso capitano di Coppa Davis a smentire questa ipotesi e mostrarsi disponibile nei riguardi di una futura prossima convocazione di Davidovich Fokina: “Alejandro è un gran giocatore ma questo è quanto è accaduto. Dopo Bologna gli parlerò e se si mostrerà devoto alla causa non avrò problemi a convocarlo, non sono risentito”.