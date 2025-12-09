Mouratoglou scommette su Draper: “È un top 5, può competere con Sinner e Alcaraz”

“Jack Draper è senza dubbio uno dei cinque migliori giocatori del mondo, ha il potenziale per competere con Sinner e Alcaraz“. Parola di Patrick Mouratoglou. Intervistato ai microfoni di ITV, l’ex coach di Serena Williams e Holger Rune mostra piena fiducia nei riguardi del tennista britannico, a patto di un pronto e completo recupero fisico.

UN GRANDE POTENZIALE FRENATO DAGLI INFORTUNI

Una prima parte di 2025 caratterizzata in positivo dalla vittoria nel Masters 1000 di Indian Wells e il best ranking raggiungendo la quarta posizione del ranking mondiale; una seconda, fortemente condizionata dall’infortunio al braccio sinistro che lo tiene fermo da agosto. Draper è spesso indicato dagli addetti ai lavori come un giocatore potenzialmente capace di insidiare il dominio tennistico messo in piedi da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, opinione sulla quale Mouratoglou non fa eccezione: “Se riuscirà a non subire infortuni ha tutto ciò che serve per raggiungere grandi risultati. Credo che abbia anche la mentalità per farlo, cosa che reputo maggiormente importante. È molto competitivo, ambizioso, intelligente e ha un gran tennis. Anche se quest’anno ha giocato solo sei mesi è riuscito a terminare la stagione in top 10. Già questo dice molto”.

Il mancino di Sutton è stato recentemente costretto a dare forfait all’UTS di Londra, il suo rientro in campo è previsto a inizio 2026 in Australia quando rappresenterà la Gran Bretagna in United Cup.