Eala ascolta i consigli di Nadal: “Secondo Rafael bisogna circondarsi di persone positive”

Alexandra Eala è il fiore all’occhiello del tennis filippino. È l’unica tennista professionista in un Paese di circa 115 milioni di abitanti. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro ai Giochi del Sud-Est asiatico nel singolare femminile – 26 anni dopo l’ultima volta – a fine 2025 e aver cominciato il nuovo anno con la semifinale al WTA 250 di Auckland, la classe 2005 ha stupito anche all’Australian Open 2026.

Non tanto per il risultato (eliminata al primo turno da Alycia Parks per 6-0 3-6 2-6), quanto per l’immenso calore e supporto ricevuto dalla comunità filippina. E anche al WTA 500 di Abu Dhabi, dove Eala è impegnata negli ottavi di finale contro Aliaksandra Sasnovich, il sostegno dei fan non è affatto mancato.

“Dall’ultima volta che sono stata qui, due anni fa, sono cresciuta e cambiata molto. È stato davvero bello ricevere un benvenuto così caldo da parte della comunità filippina – afferma la numero 45 del mondo, che lunedì 2 febbraio ha battuto la turca Zeynep Sonmez in due set -. Quello che è successo in Australia è stato del tutto inaspettato per me. Non ho mai visto una fila così lunga per vedere un mio match. È stato fantastico”.

La nativa di Quezon City, prima del Major australiano, ha avuto la possibilità di allenarsi alla Rafael Nadal Academy, proprio con il ventidue volte campione Slam Rafael Nadal, che ha dispensato consigli utili e preziosi in vista del futuro della talentuosa filippina: “Era la prima volta che scambiavo qualche colpo con lui. Ero molto nervosa. È stato lontano dal campo per un anno, ma quella che ha fatto più fatica sono stata senza dubbio io. È stata un’opportunità unica e la possibilità di assorbire la sua conoscenza è impagabile. Il suo consiglio principale e ciò che ripete sempre è quello di circondarsi di persone positive attorno a te. Poi mi ha dato anche qualche dritta riguardo al mio gioco”.