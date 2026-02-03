WTA 500 Abu Dhabi 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 3 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 3 febbraio del torneo WTA 500 di Abu Dhabi. Liudmila Samsonova e Janice Tjen aprono il singolare sullo Stadium Court. A seguire McCartney Kessler se la vedrà con Leylah Fernandez, mentre riflettori puntati sulla sfida tra Hailey Baptiste, dentro per wild card e la numero 4 del seeding Emma Navarro. A chiudere, il match tra Claura Tauson e Simona Waltert.

Il programma di martedì 3 febbraio

Stadium Court

non prima delle 10:00 (5) Liudmila Samsonova vs Janice Tjen

a seguire McCartney Kessler vs (6) Leylah Fernandez

non prima delle 14:00 (WC) Hailey Baptiste vs (4) Emma Navarro

a seguire (3) Clara Tauson vs (Q) Simona Waltert