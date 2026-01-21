Raducanu: “Non mi sentivo a mio agio in campo, mi prenderò qualche giorno di riposo”

“Non mi sentivo a mio agio in campo. Adesso mi prenderò qualche giorno di riposo”. Queste le parole di Emma Raducanu, testa di serie numero 28 del tabellone, intervenuta in conferenza stampa dopo la sorprendente sconfitta al secondo turno dell’Australian Open 2026 contro l’austriaca Anastasi Potapova per 7-6 6-2 in un’ora e trentadue minuti.

L’ANALISI DELLA PARTITA

La giocatrice britannica ha iniziato parlando della partita e delle condizioni climatiche in cui si è giocata. “È stato un match molto complicato per le condizioni nel primo set. È stato complicato abituarsi alla vivacità delle condizioni del campo. E anche il vento era piuttosto forte da un lato, altro fattore che non mi ha fatto sentire a mio agio in campo. Non credo di averlo affrontato particolarmente bene – ha spiegato la vincitrice dello US Open 2021 -. Nonostante ciò, ho avuto delle chance nel primo set, ma certamente è stata una di quelle partite in cui non ti senti troppo a tuo agio sul campo”. Poi i complimenti alla sua avversaria: “Grandi meriti a lei. Ha trovato una soluzione migliore nel primo parziale e ha giocato molto meglio nel secondo”.

FUTURO

In merito al futuro, Raducanu ha spiegato cosa farà dopo l’uscita dallo Slam australiano. “Non credo che tornerò immediatamente ad allenarmi. Penso che mi prenderò qualche giorno, tornerò a casa e cercherò di rivalutare il mio gioco leggermente, vedere dove posso migliorare. Voglio senza dubbio sentirmi più sicura su alcuni colpi prima di scendere di nuovo in campo. Quindi al momento è questa la mia priorità rispetto a tornare subito in campo”. Sul prossimo torneo: “Al momento sono iscritta per giocare a Cluj, quindi spero di farcela. Sarà bello tornare nel paese d’origine di mio padre. Non ci torno da qualche anno, quindi sarebbe una bella opportunità”.

US OPEN 2021: I POSTUMI DI UNA VITTORIA STORICA

La numero 29 del mondo ha parlato anche della sua storica vittoria allo US Open 2021 e cosa abbia significato, considerando che, dopo quel traguardo, è stata in grado di raggiungere la seconda settimana di uno Slam solo una volta su 13 edizioni. “Penso che con un risultato del genere, sia inevitabile attraversare un periodo di calo dello stesso livello. Il picco è stato troppo alto. Penso di averlo accettato. Tutti i tipi di sfide che ho affrontato da quel momento, imparando dagli errori e tramite le esperienze che ho avuto, devono accadere in qualche modo quando vinci uno Slam a 18 anni da numero 350 del mondo. Sicuramente ho imparato molto. Lentamente sto iniziando a capire cosa funziona per me e agli Slam sto facendo sempre meglio, credo. Delle volte, come l’anno scorso, mi sono capitati dei sorteggi molto difficili. Devo migliorare giorno per giorno come giocatrice, e penso che mi stia riuscendo. Ma si, devo dire che la mia forma in quelle tre settimane è stata pazzesca. È un dare e avere e ormai l’ho capito e accettato – ha concluso Raducanu –.