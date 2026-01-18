Australian Open 2026, out Kostyuk e Alexandrova: come cambia il tabellone di Paolini

Con la sconfitta al primo turno di Marta Kostyuk cambiano gli scenari nel tabellone di Jasmine Paolini. L’ucraina è stata battuta a sorpresa dalla francese Elsa Jacquemot al termine di una vera e propria maratona: 3 ore e 31 minuti per sancire il punteggio finale di 7-6(4) 6-7(4) 6-7(7). Sarà dunque la francese ad affrontare Yulia Putinsteva al secondo turno. A distanza di poco è stata eliminata anche Ekaterina Alexandrova, seconda testa di serie più alta dell’ottavo di finale, battuta per 7-5 4-6 6-4 dalla qualificata turca Zeynep Sonmez. Per Jasmine Paolini si spalanca dunque il tabellone che l’avrebbe messa in rotta di collisione con Kostyuk o Alexandrova agli ottavi di finale. Sulla strada della toscana rimane il potenziale match di terzo turno contro Iva Jovic, unica testa di serie rimasta sul suo cammino prima del possibile quarto con Sabalenka.