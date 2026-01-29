Australian Open 2026: niente stretta di mano tra Sabalenka e Svitolina

Niente stretta di mano tra Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina, al termine della sfida valida per le semifinali dell’Australian Open 2026. Punteggio finale di 6-2 6-3 in favore della bielorussa, che centra la quarta finale consecutiva a Melbourne. Le giocatrici non si sono salutate a rete e hanno stretto la mano solamente al giudice di sedia.

LE ALTRE MANCATE STRETTE DI MANO

Già nel match di ottavi di finale a Melbourne non c’era stato il saluto a fine partita tra Svitolina e un’altra russa, in quel caso Mirra Andreeva. Frizioni con Sabalenka, invece, che risalgono al 2023. Nei quarti di finale del Roland Garros la bielorussa aveva atteso a rete l’ucraina per la stretta di mano. Svitolina aveva deciso di rifiutare intendendo il gesto di Sabalenka come provocatorio. Sempre in quell’edizione dello Slam francese, anche l’ucraina Kostyuk aveva declinato la stretta di mano a rete sempre di Sabalenka, finendo per essere fischiata dal pubblico parigino.