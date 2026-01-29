Entry List Atp Acapulco 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Acapulco 2026, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo sui campi in cemento. Come da qualche anno a questa parte, il torneo messicano si prepara a ospitare un parterre di un certo livello, con tanti top players che tornano in azione e preparano sulle coste del Messico i due 1000 statunitensi in programma nelle settimane successiva. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Acapulco.
ENTRY LIST ATP ACAPULCO 2026
Zverev,Alexander GER 3
Musetti,Lorenzo ITA 5
de Minaur,Alex AUS 6
Shelton,Ben USA 7
Ruud,Casper NOR 13
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 14
Cobolli,Flavio ITA 22
Norrie,Cameron GBR 27
Nakashima,Brandon USA 30
Vacherot,Valentin MON 31
Tiafoe,Frances USA 34
Moutet,Corentin FRA 37
Diallo,Gabriel CAN 41
Altmaier,Daniel GER 44
Dimitrov,Grigor BUL 45
Borges,Nuno POR 46
Giron,Marcos USA 51
Korda,Sebastian USA 53
Kovacevic,Aleksandar USA 56
Kecmanovic,Miomir SRB 60
Atmane,Terence FRA 64
Dzumhur,Damir BIH 66
Cazaux,Arthur FRA 67
ALTERNATES
1 Mannarino,Adrian (2) FRA 69
2 Bellucci,Mattia (1) ITA 76
3 Walton,Adam (1) AUS 81
4 Spizzirri,Eliot (1) USA 85
5 Duckworth,James (2) AUS 88
6 Svrcina,Dalibor (1) CZE 95
7 Shevchenko,Alexander (2) KAZ 97
8 Schoolkate,Tristan (1) AUS 98
9 Hanfmann,Yannick (2) GER 102
10 Tirante,Thiago Agustin (2) ARG 103