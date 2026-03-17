Il percorso ipotetico di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Miami 2026: tutti i possibili avversari

Flavio Cobolli dopo un complicato avvio di 2026 che lo ha visto uscire al primo turno nei primi tre tornei stagionali, Australian Open compreso, sembra aver ritrovato il suo miglior tennis. Il romano, infatti, ha conquistato il terzo titolo della carriera all’ATP 500 di Acapulco ed è reduce da una sorprendente affermazione in doppio misto ad Indian Wells assieme a Belinda Bencic. In singolare, invece, è uscito al terzo turno del torneo californiano contro Frances Tiafoe in un match in cui è parso particolarmente scarico. A Miami va a caccia del riscatto in un torneo in cui non è mai andato oltre al terzo turno. Andiamo a scoprire il cammino di Cobolli a Miami.

Tabellone, percorso e avversari Cobolli Masters 1000 Miami 2026

Primo turno – bye

Secondo turno – Collignon / Dimitrov

Terzo turno – Paul

Ottavi di finale – Musetti

Quarti di finale – de Minaur / Bublik / Fils

Semifinale – Alcaraz / Fritz

Finale – Sinner