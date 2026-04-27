L’orario di Cobolli-Medvedev: data e diretta tv ottavi di finale Masters 1000 Madrid 2026

Flavio Cobolli si troverà di fronte Daniil Medvedev tra sé e i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Il romano ha fermato la clamorosa corsa del paraguayano – reduce dalle qualificazioni – Adolfo Vallejo. Successo contro un qualificato anche il russo, che ha liquidato in due set il norvegese Nicolai Budkov Kjaer. Due i precedenti tra Cobolli e Medvedev, che ha avuto la meglio in entrambi gli scontri diretti, giocati tutti e due su cemento nel 2024 (Us Open, ATP 500 Pechino).

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 28 APRILE CON SINNER E MUSETTI

QUANDO E A CHE ORA COBOLLI-MEDVEDEV

Il match tra Cobolli e Medvedev andrà in scena martedì 28 aprile come ultimo match sull’Arantxa Sanchez, a seguire della sfida tra Cerundolo e Blockx che inizierà non prima delle 19.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).