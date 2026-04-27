Masters/WTA 1000 Madrid 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 28 aprile con Sinner e Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 28 aprile del Masters 1000 di Madrid 2026. Tornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il numero uno del mondo se la vedrà con il britannico Cameron Norrie, mentre il toscano – semifinalista nel 2025 – incontrerà il ceco Jiri Lehecka. Protagonista anche la stellina spagnola Rafael Jodar, impegnato con il ceco Vit Kopriva.
IL PROGRAMMA COMPLETO
MANOLO SANTANA STADIUM
ore 11.00 – (1) Sinner vs (19) Norrie
non prima delle 13.00 – (24) Fernandez vs (9) Andreeva/Bondar
ore 16.00 – (WC) Jodar vs Kopriva
non prima delle 20.00 – (1) Sabalenka vs (30) Baptiste
ARANTXA SANCHEZ STADIUM
ore 11.00 – (25) Etcheverry vs (21) Fils
a seguire – (11) Lehecka vs (6) Musetti
a seguire – Tsitsipas vs (12) Ruud
non prima delle 19.00 – (16) Cerundolo vs (3) Auger-Aliassime/Blockx
a seguire – (7) Medvedev vs (Q) Vallejo/(10) Cobolli