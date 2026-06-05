Challenger 125 Perugia 2026: a Pellegrino il derby pugliese, la difesa del titolo continua

Andrea Pellegrino vince ancora al Challenger 125 di Perugia 2026: batte Pierluigi Basile in un derby pugliese e generazionale (1997 di Bisceglie vs 2007 di Martina Franca) e prosegue nella difesa del titolo conquistato nel 2025. Dopo due rocambolesche partite contro Maks Kasnikowski e Roberto Carballés Baena, il tennista italiano trova un successo agevole per 6-2 6-3 in 1 ora e 16 minuti. Il classe ’97 accede quindi alla semifinale dove affronterà lo spagnolo Daniel Merida (n. 86 ATP e testa di serie numero 3).

Nonostante il risultato rotondo, Pellegrino parla così del match: “Una partita molto difficile, di solito sono io a far correre gli avversari mentre oggi ho speso tanto per merito di Pierluigi. A rete gli ho fatto i complimenti”. Sull’imminente semifinale ammette: “Anche con Daniel sarà una partita durissima perché lui sta giocando ad un livello incredibile, ma io mi sento pronto”.

La settimana di Basile

La settimana umbra rimane molto positiva anche per Basile che sfrutta al meglio la wild card vincendo due partite e trovando il secondo quarto di finale Challenger della carriera, dopo quello conquistato proprio a Perugia nel 2025 dove si spinse fino in semifinale. In virtù dello spostamento del Challenger in concomitanza con la seconda settimana del Roland Garros, però, il pugliese ancora non scarta i punti dello scorso anno ritoccando il best ranking intorno alla 560esima posizione. Solo nelle prossime settimane pagherà la cambiale dei 20 punti di differenza tra quarti di finale e semifinale.