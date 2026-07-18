Nadal pronto per la finale dei Mondiali: “2010 indimenticabile, una partita per fare la storia”

Rafa Nadal ha pubblicato sui propri canali social un messaggio di incoraggiamento per la nazionale di calcio spagnola che, nella giornata di domenica 19 luglio, contenderà i Mondiali all’Argentina. L’obiettivo sarà quello di sollevare il secondo titolo della propria storia dopo quello conquistato in Sudafrica nel 2010 contro l’Olanda. All’epoca bastò un gol di Andrés Iniesta che Nadal ricorda molto bene, avendo vissuto in prima persona la finale del 2010 allo stadio.

Il messaggio di incoraggiamento

Il campione spagnolo ha scritto: “Fin da quando ero bambino il calcio è stato una delle mie passioni, mi è sempre piaciuto giocare, guardare le partite e tifare per la nostra nazionale”. Passione per il pallone che Nadal non ha mai nascosto, come testimonia anche la foto scattata con Florentino Perez a Madrid lo scorso mese di aprile, quando fu invitato all’inaugurazione “tennistica” del Santiago Bernabeu. Lo stadio del Real Madrid, infatti, ha ospitato dei campi di allenamento durante il Masters 1000 di Madrid.

“Mi ricordo ancora il brivido della finale del 2010, non lo dimenticherò mai” ha aggiunto maiorchino. Il 22 volte campione Slam ha voluto fare un “in bocca al lupo” alla Spagna, pur esprimendo grande rispetto per l’Argentina: “Avremo l’opportunità per goderci una di quelle partite in cui scrivere la storia contro una squadra e un Paese che rispetto e ammiro profondamente“. Una sfida che vedrà Lamine Yamal – anche se rimane preoccupazione sulle sue condizioni fisiche – e Lionel Messi come simboli dei propri Paesi e di un cambio generazionale imminente, ma che i grandi campioni provano a rimandare il più possibile. Un’analogia con il mondo tennistico che ha vissuto la transizione dai Big 3 a Sinner-Alcaraz.