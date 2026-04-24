Nadal al Bernabeu: “È stato spettacolare, non si poteva chiedere di più”

Rafael Nadal è tornato a Madrid nelle vesti di tennista per un giorno, ma ovviamente non per il Masters 1000 in programma alla Caja Magica. Il maiorchino, infatti, ha partecipato all’attesissima inaugurazione del campo di allenamento al Santiago Bernabeu, casa storica del Real Madrid, in compagnia di protagonisti d’eccezione: Jannik Sinner, Thibaut Courtois e Jude Bellingham. I quattro campioni hanno dato vita a un già iconico doppio di esibizione, con la presenza in veste di giudice arbitro di Florentino Perez, presidente del club madrileno.

Il 22 volte campione Slam ha speso qualche parola al termine dell’evento, evidenziando la versatilità dell’impianto: “È stato spettacolare, davvero non si poteva chiedere di più”, ha dichiarato Nadal a Eurosport. “È anche vero che, quando è stato costruito questo stadio, si immaginava che potessero accadere cose come queste, e lo si è già visto in molti degli eventi organizzati al Bernabeu. È unico al mondo”.

Il tennista di Manacor, noto tifoso del Real Madrid, non si è risparmiato nei complimenti, esprimendo tutta la sua gratitudine per aver avuto la possibilità di partecipare all’evento: “Per il mondo del tennis, poter giocare in un luogo del genere è qualcosa di unico, destinato a rimanere nella storia. Alla fine, penso che per tutti coloro che hanno fatto sport nei più grandi stadi, venire qui sia un’esperienza unica. Questo è uno dei luoghi più speciali dello sport, uno stadio storico che impressiona chiunque, ancor di più quando lo vedi da dentro. È stato un piacere poter essere parte dell’inaugurazione, è stato speciale”.