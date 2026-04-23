Masters 1000 Madrid 2026: Merida si salva e trova la prima vittoria in un tabellone 1000

Partita folle e piena di capovolgimenti di fronte nella serata del secondo giorno di tabellone principale al Masters 1000 di Madrid. Daniel Merida batte Marco Trungelliti in tre set col punteggio di 6-4 1-6 7-6(6) al termine di una maratona da 2 ore e 44 minuti che ha fatto gioire i tifosi spagnoli presenti sugli spalti del Campo 3.

Un match in cui entrambi hanno avuto più di un’occasione per chiudere i conti prima del tie-break decisivo, tra occasioni mancate e continui cambi di inerzia che hanno tenuto l’incontro costantemente in bilico. A recriminare maggiormente è soprattutto Trungelliti, che nel terzo set era arrivato a servire per il match, spingendosi fino al 40-15 e costruendosi due match point consecutivi. Occasioni che, però, sono sfumate sotto la pressione del momento e la reazione del giovane spagnolo.

La sfida si è così trascinata fino al tie-break, altro concentrato di tensione e ribaltamenti: sul 6-2, Merida sembrava avere la partita in mano, ma l’importanza del momento si è fatto sentire e ha permesso a Trungelliti di risalire fino al 6-6. Alla fine, però, è stato lo spagnolo a trovare lo sprint decisivo, chiudendo al quinto match point e facendo esplodere il pubblico di casa.