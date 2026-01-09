ATP 250 Brisbane 2026: Medvedev in semifinale, tre americani a contendergli il titolo

Daniil Medvedev supera in rimonta Kamil Majchrzak e si qualifica per le semifinali dell’ATP 250 di Brisbane 2026. Il numero 1 del seeding – unica testa di serie rimasta in gara nel torneo australiano – si impone in rimonta contro il polacco numero 59 del ranking mondiale con il punteggio di 6-7(4) 6-3 6-2 in un match durato oltre due ore. A partire avanti di un break nel primo set è Majchrzak ma il russo recupera e trascina il parziale al tie-break pur perdendolo. Nella seconda frazione arriva la reazione del numero 13 del mondo che affronta nel migliore dei modi le cinque palle break offerte al proprio avversario. Nel set decisivo Medvedev conquista break in apertura e affonda l’allungo decisivo nel corso del quinto gioco. Nel penultimo atto del torneo, il numero 1 del seeding affronterà Alex Michelsen uscito vincitore per 6-3 7-6(7) dal derby a stelle e strisce contro Sebastian Korda.

AVANZANO ANCHE KOVACEVIC E NAKASHIMA

Foltissima rappresentanza americana al penultimo atto del torneo australiano. Oltre a Michelsen, si qualificano per le semifinali anche Aleksandar Kovacevic e Brandon Nakashima. Il numero 58 del ranking ATP supera il francese Giovanni Mpetshi Perricard con lo score di 7-6(3) 4-6 6-3; il numero 33 si impone con un agevole doppio 6-3 ai danni del belga Raphael Collignon.