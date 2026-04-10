Vince al debutto in Billie Jean King Cup, chi è la 2008 britannica Mika Stojsavljevic

La prima giornata della Billie Jean King Cup 2026 ha già regalato una sorpresa: Mika Stojsavljevic ha battuto Talia Gibson 7-6(4) 7-5 portando in vantaggio il Regno Unito sull’Australia. Nome e cognome non sono tipicamente britannici, difatti Mika ha un background culturale molto variegato, ricordando in questo Emma Raducanu. Stojsavljevic è nata in Inghilterra il 15 dicembre 2008 da papà serbo e mamma polacca crescendo poi nel distretto di Ealing, nell’ovest londinese. Destrorsa, rovescio a due mani, ancora a caccia della prima vittoria a livello WTA, Mika vanta ottimi risultati a livello Junior e ITF.

I risultati

Nel 2023 Stojsavljevic ha raggiunto i quarti di finale del torneo Junior di Wimbledon, spingendosi fino alla finale nel doppio dell’anno successivo. La superficie che le ha regalato più soddisfazioni però è il cemento, difatti ha vinto lo US Open Junior 2024, stesso anno in cui ha conquistato anche il suo primo titolo ITF a soli 15 anni. Si tratta del W35 di Nottingham, a cui nel 2025 ha aggiunto il W35 di Birmingham. Lo scorso anno ha disputato altre due finali in singolo a livello ITF, venendo sconfitta sia al W35 di Monastir 31 che al W100 di Wrexham.

La britannica ha ottenuto anche due titoli di doppio nel circuito ITF, il secondo dei quali (W50 di Croissy-Beaubourg) a marzo 2026. A livello WTA, invece, pur avendo beneficiato di alcune wild card – come quella che le ha permesso di giocare Wimbledon 2025 -, non ha ancora trovato la prima vittoria in un tabellone principale. Ha però vinto una partita di qualificazioni al WTA 250 di Nottingham 2025, venendo poi sconfitta nel match decisivo per l’accesso al main draw.

Le altre teenager

Stojsavljevic, attualmente numero 275 del ranking WTA, è sicuramente un prospetto molto interessante in un periodo in cui sempre più teenager si affacciano al grande tennis. Dalla più affermata Iva Jovic, con cui condivide il background serbo, a Lilli Tagger ormai in rampa di lancio, fino alle ragazze come la nostra Tyra Grant che hanno un gran potenziale da mettere a frutto, sono tante le ragazze nate tra il 2007 e il 2008 che possono dire la loro da qui ai prossimi anni. Chissà che la vittoria in Billie Jean King Cup non sia solo l’inizio per Mika Stojsavljevic, un nome da tenere d’occhio.