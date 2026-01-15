ATP 250 Adelaide 2026: Bolelli/Vavassori volano in semifinale, sconfitti Arevalo/Pavic

Nella sfida valida per i quarti di finale di doppio maschile dell’ATP 250 di Adelaide, Bolelli/Vavassori superano Arevalo/Pavic 6-7(6) 6-4 12-10 in quasi due ore. Nonostante il complicato rapporto negli scontri diretti con la coppia croato-salvadoregna, il match valso una finale Slam a Parigi nel 2024, premia stavolta il duo italiano, che riesce ad avere la meglio in una partita che si è giocata sul filo del rasoio. In semifinale incontreranno la coppia testa di serie numero due, Harri Heliovaara/Henry Patten, che ha sconfitto precedentemente la coppia argentina composta da Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

La partita

Il primo set scorre via veloce, eccetto il game di apertura dove i due volte finalisti a Melbourne concedono quattro palle break consecutive, non sfruttate dai loro avversari, e si arriva senza ulteriori colpi di scena al tie-break. Qui, nonostante il vantaggio iniziale di Bolelli/Vavassori, Arevalo/Pavic portano a casa il primo parziale. Sulla falsa riga del primo set regna l’equilibrio, fino al break sul tre pari che permette alla coppia testa di serie numero 6 di andare al parziale decisivo. Il super tie-break è ricco di colpi di scena con mini-break da una parte e dall’altra. Arevalo/Pavic non sfruttano il match point a loro disposizione, al contrario del duo italiano che invece si prende la semifinale.