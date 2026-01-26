Musetti ai quarti in tutti gli Slam: eguagliati Berrettini e Sinner

Grazie ai quarti di finale raggiunti all’Australian Open, Lorenzo Musetti è entrato a far parte di una ristretta cerchia di tennisti italiani. Dopo Matteo Berrettini e Jannik Sinner è diventato infatti il terzo azzurro dell’era Open a qualificarsi almeno una volta per i quarti di tutti gli Slam. Il carrarino è diventato inoltre il terzo giocatore nato dopo il 2000 a raggiungere i quarti nei quattro Major dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.