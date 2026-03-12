Billie Jean King Cup: il Giappone non convoca Osaka per la sfida con l’Italia

Dal 10 al 14 aprile si svolgeranno le qualificazioni della Billie Jean King Cup per decretare le sette nazioni che, assieme alla Cina qualificata di diritto in quanto Paese ospitante, si contenderanno il titolo a Shenzhen dal 22 al 27 settembre. Sono state diramate le convocazioni ufficiali e spicca l’assenza di Naomi Osaka che non è stata chiamata dal Giappone. Presenti invece altre big come Jasmine Paolini, Victoria Mboko ed Elena Svitolina. Ogni squadra potrà modificare i nominativi fino ad un giorno prima della data d’inizio delle qualificazioni.

Le protagoniste

Paolini guida la Nazionale capitanata da Tathiana Garbin: con la campionessa olimpica di doppio ci saranno la sua partner Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. Le azzurre cercheranno la terza vittoria consecutiva. Alle qualificazioni affronteranno il Giappone privo, come detto, di Osaka. Il tie si svolgerà a Velletri, l’Italia ha vinto l’unico precedente contro le nipponiche.

Anche gli Stati Uniti non hanno convocato nessuna delle Big, puntando sulla classe 2007 Iva Jovic e su Hailey Baptiste. Tra le assenti anche Elena Rybakina (Kazakistan) ed Emma Raducanu (Regno Unito), presenti invece Linda Nosokova (Repubblica Ceca) e Belinda Bencic (Svizzera). L’Ucraina si affida alla sua numero 1 Elina Svitolina che però non farà il re-match del quarto di finale di Indian Wells contro Iga Swiatek. La polacca, infatti, non figura tra i nominativi scelti dal suo Paese.