Australian OpenNews

Australian Open 2026: Djokovic-Musetti, medical timeout per l’azzurro

By Lapo Castrichella
1 Min Read
Lorenzo Musetti all'ATP di Hong Kong 2026
Lorenzo Musetti - Foto Kobe Li/Nexpher via ZUMA Press Wire/Shutterstock

Medical timeout per Lorenzo Musetti nel corso della sfida contro Novak Djokovic, valida per i quarti di finale dell’Australian Open 2026. Infortunio alla coscia destra per il tennista italiano, che è stato trattato in campo con un massaggio. Intervento del fisioterapista sul punteggio di 6-4 6-3 1-2 per il tennista azzurro. Il vincente sfiderà Sinner o Shelton. Al momento non sembrano esserci i massimi per un ritiro, ma mai dire mai.

Leggi anche: Australian Open 2026, ritiro Musetti contro Djokovic: il motivo e cosa succede con le scommesse

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS