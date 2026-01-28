Australian Open 2026, ritiro Musetti contro Djokovic: il motivo e cosa succede con le scommesse

Lorenzo Musetti è stato obbligato al ritiro nel match contro Novak Djokovic, valido per i quarti di finale dell’Australian Open 2026. Sfortuna incredibile per il carrarino, costretto ad alzare bandiera bianca quando era avanti due set a zero a causa di un infortunio alla coscia destra. Dopo aver vinto i primi due set per 6-4 6-3, è andato in svantaggio di un break nel terzo e ha chiesto un medical time out. Dopo aver provato a stringere i denti per un altro game, alla fine non ha potuto far altro che stringere la mano all’avversario e salutare Melbourne.

RITIRO MUSETTI, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida non sia finita, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Musetti perdente, Djokovic vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che sono regolarmente terminati, mentre le quote che saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.