Australian Open 2026: ritiro per Lorenzo Musetti, passa Djokovic in semifinale

Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti, costretto al ritiro nella sfida contro Novak Djokovic. Dopo aver vinto e dominato i primi due set per 6-4 6-3, l’azzurro ha alzato bandiera bianca nel terzo parziale, con il serbo avanti 3-1, a causa di un problema alla coscia. Musetti aveva già richiesto un medical timeout sul 2-1 per Djokovic, ma nel game successivo è arrivata la decisione di non proseguire l’incontro. Avanza così Novak Djokovic, che conquista la semifinale dove affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

LA PARTITA

Inizia forte Djokovic, che centra il break nel secondo gioco e si porta avanti sul 2-0. Musetti però è bravo a non disunirsi, alza il livello da fondo campo, muove bene lo scambio soprattutto con il rovescio e infila quattro giochi consecutivi, portandosi sul 4-2. Nel settimo game ‘Nole‘ è bravo a risalire da 0-40 e a rimanere in scia, ma l’azzurro non gli concede reali chance di rientro nel parziale e al decimo gioco, dopo 53 minuti, chiude il set per 6-4.

Nel secondo set la trama non cambia: è ancora il carrarino a fare la partita, gestendo gli scambi con grande solidità da fondo campo. Il break arriva nel terzo game e Musetti amministra con sicurezza il vantaggio, annullando le occasioni di rientro del serbo. Nel nono gioco Djokovic subisce anche il secondo break, che permette all’azzurro di chiudere il parziale per 6-3 e portarsi avanti di due set.

Nel terzo set, dopo due game iniziali di equilibrio, arriva il ritiro di Lorenzo Musetti, costretto ad abbandonare il campo per il problema alla coscia che lo aveva già limitato nei giochi precedenti.

LE PAROLE DI DJOKOVIC

Al termine dell’incontro Djokovic ha voluto rendere pieno merito alla prestazione dell’azzurro, sottolineando come Musetti fosse nettamente il migliore in campo prima dell’infortunio: “È stato di gran lunga il giocatore migliore, io ero praticamente sulla strada di casa. Era in pieno controllo della partita, è davvero sfortunato. Oggi avrebbe dovuto vincere lui, non c’è alcun dubbio”.