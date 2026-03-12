Norrie e l’allenamento con Sinner: “Irreale, ho cancellato gli impegni per continuare”

Cameron Norrie si prepara ad affrontare, ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026, Carlos Alcaraz. Alla vigilia del nono incontro tra i due, il britannico ha raccontato alla BBC un retroscena molto particolare sul suo torneo. Difatti, alla vigilia del torneo californiano, Norrie ha svolto un allenamento assieme a Jannik Sinner. Si è trattato di un allenamento un po’ particolare, in cui i due si sono divertiti a tal punto da prolungarlo e cancellare i loro impegni.

Il retroscena

“Eravamo sul centrale e avremmo dovuto allenarci per due ore, ma stavamo facendo qualcosa di irreale e ci stavamo divertendo – ha detto Norrie -. Così Jannik mi ha detto ‘Dai, continuiamo’, solo che io avevo alcuni impegni e pure lui aveva un servizio fotografico”. A quel punto è arrivato il colpo di genio di Sinner: “Mi ha detto ‘Cancella gli impegni’, ho dovuto chiamare il mio agente e posticipare ogni cosa”. Così il duo ha continuato a divertirsi sul centrale: “Penso che l’allenamento sia durato in tutto 3 ore e 20, mi ha dato una carica incredibile per il torneo”.