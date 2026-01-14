Australian Open 2026: Bronzetti lotta e vince, Stoiana battuta in tre set

Continua il percorso australiano di Lucia Bronzetti. L’azzurra ha sconfitto Mary Stoiana con il punteggio di 7-6(7) 1-6 6-4 dopo due ore e cinquantuno minuti di battaglia per approdare al terzo turno di qualificazioni all’Australian Open 2026 dove attende la vincente tra Stephens e Gadecki . Seconda vittoria convincente per Lucia, che si avvicina verso il main draw australiano. L’azzurra vendica, almeno in parte, Nuria Brancaccio, sconfitta dalla stessa Stoiana nel primo turno di qualificazioni.

LA PARTITA

Fin dai primi game è stata subito battaglia tra le due, con un secondo game durato oltre 15 minuti. Il primo set si è deciso sui dettagli, con Bronzetti che nei momenti decisivi del tiebreak ha giocato con più coraggio ed ha chiuso 7-6 (7), annullando un set point sul punteggio di 6-7.

Nel secondo parziale l’azzurra ha accusato un calo fisiologico, di cui ha approfittato Stoiana, che si è aggiudicata il set con un netto 6-1. Nel terzo set è stata l’americana a strappare il servizio per prima in apertura, prima di essere raggiunta e poi superata da Bronzetti, con la zampata decisiva arrivata sul 4-4. Lucia ha tremato al servizio per chiudere, annullando tre occasioni del contro break e al secondo match point ha chiuso l’incontro per 6-4.