Australian Open 2026: Roger Federer si allenerà sulla Rod Laver Arena con Casper Ruud

Una leggenda ritorna sulla Rod Laver Arena. A distanza di sei anni, Roger Federer tornerà sul campo principale dell’Australian Open per un allenamento di altissimo livello insieme al tre volte finalista Slam Casper Ruud.
L’evento andrà in scena venerdì 16 gennaio dalle 14:00 australiane, corrispondenti alle 4:00 italiane. L’allenamento durerà 45 minuti e sarà a porte aperte: rappresenterà dunque un’occasione unica per rivedere in campo uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi.
Federer e Ruud si sono incrociati una sola volta in un match ufficiale: nel 2019 al Roland Garros, dove Roger si impose per tre set a zero. Inoltre, sono stati più volte compagni di squadra nella Laver Cup, rafforzando nel tempo un rapporto di grande stima reciproca.
Un test di grande qualità tecnica, che vedrà a confronto due generazioni del tennis mondiale sulla Rod Laver Arena, in un contesto informale ma dal forte valore simbolico.
An unmissable chance to be courtside when 6x AO champion Roger Federer and 3x Grand Slam finalist Casper Ruud hit Rod Laver Arena. Seats unreserved and limited. 🎾📸
Book your tickets: https://t.co/OqFEqflsll pic.twitter.com/pJ1wZNcOWX
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2026