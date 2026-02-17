WTA 1000 Dubai 2026: avanzano Rybakina e Gauff, la pioggia di ritiri non si ferma

Archiviato il secondo turno del WTA 1000 di Dubai 2026. Vincono senza problemi Coco Gauff e la testa di serie numero 1 Elena Rybakina che avanzano così agli ottavi di finale. A sorpresa tre teste di serie eliminate: Ekaterina Alexandrova (8), Linda Noskova (10) ed Emma Navarro (14). Come nel turno precedente non sono mancati i ritiri: la wildcard Bejlek ha dato forfait prima di scendere in campo, così come l’australiana Kasatkina, mentre Badosa e Seidel sono state costrette ad abbandonare le rispettive partite a causa di problemi fisici.

Tutto facile per Rybakina, ora Ruzic

La kazaka domina e batte 6-1 6-2 l’australiana Birrell, proveniente dalle qualificazioni. Prestazione ai limiti della perfezione per la numero 3 del mondo, che in un’ora di partita concede solamente tre palle break, tutte nell’ottavo e ultimo game del secondo parziale. Nel prossimo turno affronterà Antonia Ruzic, uscita indenne in tre set nello scontro tra lucky losers con la russa Zakharova dopo una battaglia di due ore e 11 minuti.

Non sbaglia Gauff

Coco Gauff sconfigge la numero 23 del mondo Anna Kalinskaya con un doppio 6-4 dopo un’ora e 32 minuti in un match tutt’altro che semplice. Sono ben 10 i break totali, una costante nelle partite della statunitense, che non riesce ad essere continua con il servizio (12 doppi falli). Al prossimo turno affronterà la numero 22 del mondo Elise Mertens, capace di superare agevolmente la testa di serie numero 14 Emma Navarro con il punteggio di 6-2 6-2.

Out Alexandrova e Noskova

Sconfitta dolorosa per Ekaterina Alexandrova che perde in tre set contro la polacca Magda Linette, numero 50 del ranking, dopo quasi due ore di partita. La sua avversaria sarà la testa di serie numero 12 del seeding Clara Tauson, che in poco più di un’ora e mezza si è sbarazzata della lucky loser americana Peyton Stearns con il punteggio di 6-2 6-4.

Esce a sorpresa anche la testa di serie numero 10 Linda Noskova contro la 35enne Sorana Cirstea, fresca vincitrice del WTA 250 di Cluj. 6-1 6-4 il punteggio in favore della rumena, che nel prossimo turno affronterà Alexandra Eala, vittoriosa in due set su Jasmine Paolini.

Agli ottavi di finale ci sarà il derby a stelle e strisce tra Iva Jovic e Jessica Pegula, in grado di superare rispettivamente la russa Diana Shnaider e la qualificata Varvara Gracheva. La testa di serie numero 16 ha chiuso l’incontro al terzo set con uno schiacciante 6-0 dopo un’ora e 46 minuti. Tutto facile invece per la numero 5 del mondo che in poco più di un’ora ha sconfitto la giocatrice francese con il punteggio di 6-4 6-0.

Passano senza giocare Andreeva e Bencic

Mirra Andreeva e Belinda Bencic accedono agli ottavi di finale senza scendere in campo approfittando rispettivamente dei forfait da parte di Kasatkina e della wild card Bejlek. Nel prossimo turno la svizzera sfiderà la testa di serie numero 7 Elina Svitolina, che ha superato la numero 70 del ranking Paula Badosa, ritiratasi dopo aver perso il primo set 6-4. Epilogo simile per la tedesca Ella Seidel, che ha abbandonato l’incontro con la rumena Jaqueline Cristian dopo il primo parziale perso 6-0.