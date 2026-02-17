Sonego dà forfait a Rio e Santiago: “Ho un problema al polso, ci vediamo a Indian Wells”

Tramite il suo profilo Instagram, Lorenzo Sonego ha annunciato che non parteciperà all’ATP 500 di Rio de Janeiro – in programma dal 16 al 22 febbraio 2026 – a causa di un problema al polso. Il torinese, lontano dai campi dalla sconfitta in tre set contro Lorenzo Musetti al secondo turno dell’Australian Open, avrebbe dovuto esordire contro l’amico e connazionale Matteo Berrettini. Salterà invece anche l’ATP 250 di Santiago, che si svolgerà dal 23 febbraio al 1° marzo sulla terra rossa cilena.

Nel suo post, l’ex numero 21 del mondo ha espresso tutto il suo dispiacere: “Ciao a tutti. Purtroppo a causa di un problema al polso non riuscirò a scendere in campo nei tornei di Rio de Janeiro e Santiago. Mi dispiace tantissimo non poter competere in una parte di stagione che mi ha sempre regalato grandi emozioni con un pubblico tra i più calorosi del circuito. Grazie di cuore all’organizzazione per il supporto e la comprensione, lavorerò per tornare in campo prima possibile – ha scritto Sonego, per poi annunciare quando e in quale torneo ritornerà a giocare – Ci vediamo ad Indian Wells!”.