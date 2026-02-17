AtpNews

Sonego dà forfait a Rio e Santiago: “Ho un problema al polso, ci vediamo a Indian Wells”

Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France
Tramite il suo profilo Instagram, Lorenzo Sonego ha annunciato che non parteciperà all’ATP 500 di Rio de Janeiro – in programma dal 16 al 22 febbraio 2026 – a causa di un problema al polso. Il torinese, lontano dai campi dalla sconfitta in tre set contro Lorenzo Musetti al secondo turno dell’Australian Open, avrebbe dovuto esordire contro l’amico e connazionale Matteo Berrettini. Salterà invece anche l’ATP 250 di Santiago, che si svolgerà dal 23 febbraio al 1° marzo sulla terra rossa cilena.

Nel suo post, l’ex numero 21 del mondo ha espresso tutto il suo dispiacere: “Ciao a tutti. Purtroppo a causa di un problema al polso non riuscirò a scendere in campo nei tornei di Rio de Janeiro e Santiago. Mi dispiace tantissimo non poter competere in una parte di stagione che mi ha sempre regalato grandi emozioni con un pubblico tra i più calorosi del circuito. Grazie di cuore all’organizzazione per il supporto e la comprensione, lavorerò per tornare in campo prima possibile – ha scritto Sonego, per poi annunciare quando e in quale torneo ritornerà a giocare – Ci vediamo ad Indian Wells!”.

 

