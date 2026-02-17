ATP 500 Doha 2026: vincono ancora Bolelli/Vavassori e volano ai quarti

Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono la coppia formata dal ceco Adam Pavlasek e l’australiano John-Patrick Smith in rimonta al primo turno dell’ATP 500 di Doha 2026. Prosegue la striscia positiva degli azzurri che mettono a referto la quinta vittoria consecutiva, la prima dopo il trionfo e la difesa del titolo nell’ATP 500 di Rotterdam. 4-6 6-3 10-4 in un’ora e 18 minuti il punteggio in favore degli azzurri, che stanno rispondendo presenti dopo un avvio di stagione per nulla positivo con l’uscita al primo turno dell’Australian Open.

La partita

Nel primo set gli azzurri non partono bene e subiscono il break nel primo gioco. Il ceco e l’australiano non concedono alcuna chance ai loro avversari per rientrare in partita e riescono a chiudere il parziale 6-4.

Il secondo set si svolge sulla falsa riga del primo, ma a ruoli invertiti. Infatti, sono Bolelli e Vavassori ad accelerare per primi e nel sesto game ottengono il primo break della loro partita. Al servizio non lasciano scampo agli avversari e archiviano il secondo parziale con un netto 6-3.

Il match si decide dunque al super tie-break, in cui i due volte campioni a Rotterdam fin da subito mostrano la loro superiorità e piazzano un parziale di 7-0. La coppia azzurra non trema e chiude la partita 4-6 6-3 10-4 per accedere ai quarti di finale.