Entry List Atp Challenger 2026 – Week 10: Phoenix, Punta Cana, Kigali, Cherbourg, Santiago, Fujairah, Hersonissos

Le entry list e i partecipanti dei sette tornei Atp Challenger della Settimana 10 (09-15 marzo 2026), durante la seconda settimana di Indian Wells. Mentre il torneo californiano volge al termine, tanti giocatori di livello usciti anzitempo voleranno a Phoenix e Punta Cana per preparare al meglio il successivo Masters 1000 di Miami. Ma sono tanti gli eventi in programma e in giro per il mondo: si gioca per la seconda settimana di fila a Kigali, Fujairah ed Hersonissos. Ma anche a Cherbourg e Santiago. Di seguito tutte le entry list dei sette Atp Challenger in programma la decima settimana della stagione.
- ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 10 (09-15 MARZO)
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 175 PHOENIX
Rinderknech,Arthur FRA 30
Moutet,Corentin FRA 34
Fonseca,Joao BRA 38
Michelsen,Alex USA 41
Bergs,Zizou BEL 44
Borges,Nuno POR 45
Mannarino,Adrian FRA 49
Altmaier,Daniel GER 54
Majchrzak,Kamil POL 56
Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 58
Giron,Marcos USA 64
Sonego,Lorenzo ITA 65
Atmane,Terence FRA 66
Spizzirri,Eliot USA 67
Opelka,Reilly USA 69
Quinn,Ethan USA 70
Halys,Quentin FRA 72
Cazaux,Arthur FRA 73
Nava,Emilio USA 76
Struff,Jan-Lennard GER 77
Shevchenko,Alexander KAZ 79
ALTERNATES
1 Duckworth,James (1) AUS 80
2 Fearnley,Jacob (1) GBR 84
3 Arnaldi,Matteo (1) ITA 85
4 Vukic,Aleksandar (1) AUS 88
5 O’Connell,Christopher (1) AUS 95
6 Kypson,Patrick (1) USA 105
7 Svajda,Zachary (1) USA 106
8 Schoolkate,Tristan (1) AUS 108
9 Bellucci,Mattia (2) ITA 109
10 Maestrelli,Francesco (2) ITA 110
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 175 PUNTA CANA
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 KIGALI
Trungelliti,Marco ARG 131
Gea,Arthur FRA 162
Mikrut,Luka CRO 165
Carballes Baena,Roberto ESP 175
Clarke,Jay GBR 185
Kolar,Zdenek CZE 196
Kym,Jerome SUI 197
Pavlovic,Luka FRA 209
Cecchinato,Marco ITA 216
Houkes,Max NED 235
Schwaerzler,Joel AUT 246
Jianu,Filip Cristian ROU 247
Martin Tiffon,Pol ESP 255
Bax,Florent FRA 271
Andaloro,Fabrizio ITA 288
Hemery,Calvin FRA 294
Kopp,Sandro AUT 304
Damas,Miguel ESP 305
Johns,Garrett USA 307
Coulibaly,Eliakim CIV 309
Erhard,Mathys FRA 314
ALTERNATES
1 Martin,Andrej (1) SVK 328
2 Cuenin,Sean (1) FRA 341
3 Yevseyev,Denis (1) KAZ 350
4 Forejtek,Jonas (4) CZE 362
5 Denolly,Corentin (1) FRA 400
6 Roca Batalla,Oriol (1) ESP 419
7 Singh,Karan (1) IND 436
8 Napolitano,Stefano (1) ITA 437
9 Wiskandt,Max (5) GER 455
10 Vasa,Eero (1) FIN 483
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CHERBOURG
Virtanen,Otto FIN 128
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 133
Jacquet,Kyrian FRA 153
Zeppieri,Giulio ITA 156
Lajal,Mark EST 161
Glinka,Daniil EST 171
Rodionov,Jurij AUT 176
Watanuki,Yosuke JPN 177
Piros,Zsombor HUN 178
Herbert,Pierre-Hugues FRA 190
Tabur,Clement FRA 191
Evans,Daniel GBR 198
Holmgren,August DEN 199
Added,Dan FRA 201
Chidekh,Clement FRA 205
Bailly,Gilles Arnaud BEL 211
Bertola,Remy SUI 213
Fatic,Nerman BIH 223
Gojo,Borna CRO 237
Topo,Marko GER 239
Searle,Henry GBR NG 476
ALTERNATES
1 Cassone,Murphy (1) USA 241
2 Butvilas,Edas (1) LTU 254
3 Zahraj,Patrick (1) GER 257
4 Broom,Charles (1) GBR 259
5 Kukushkin,Mikhail (2) KAZ 263
6 Blancaneaux,Geoffrey (1) FRA 266
7 Nishikori,Kei (1) JPN 283
8 Gombos,Norbert (1) SVK 298
9 Smith,Keegan (1) USA 308
10 Onclin,Gauthier (1) BEL 312
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 SANTIAGO
Tirante,Thiago Agustin ARG 92
Vallejo,Adolfo Daniel PAR 103
Faria,Jaime POR 147
Den Ouden,Guy NED 154
Dellien,Hugo BOL 158
Rocha,Henrique POR 172
Barrena,Alex ARG 180
Ficovich,Juan Pablo ARG 183
Galan,Daniel Elahi COL 184
Tomic,Bernard AUS 187
Guillen Meza,Alvaro ECU 202
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 207
Monteiro,Thiago BRA 208
Boyer,Tristan USA 217
Bueno,Gonzalo PER 218
Olivieri,Genaro Alberto ARG 229
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 231
Collarini,Andrea ARG 233
Popko,Dmitry KAZ 236
Meligeni Alves,Felipe BRA 238
OUT Dedura,Diego GER NG 310
ALTERNATES
IN Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 256
2 Heide,Gustavo (1) BRA 258
3 Agamenone,Franco (1) ITA 262
4 Kicker,Nicolas (1) ARG 268
5 Sanchez Izquierdo,Nikolas (1) ESP 274
6 Dellien,Murkel (1) BOL 278
7 Varillas,Juan Pablo (1) PER 280
8 Diaz Acosta,Facundo (1) ARG 284
9 Pucinelli De Almeida,Matheus (1) BRA 289
10 Cadenasso,Gianluca (1) ITA 306
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 FUJAIRAH
Harris,Lloyd RSA 155
Mayot,Harold FRA 174
Kubler,Jason AUS 203
McCabe,James AUS 210
Crawford,Oliver GBR 215
Zhou,Yi CHN 220
Ferreira Silva,Frederico POR 224
Uchida,Kaichi JPN 242
Sun,Fajing CHN 264
Gueymard Wayenburg,Sascha FRA 267
Purtseladze,Saba GEO 279
Uchiyama,Yasutaka JPN 285
Hassan,Benjamin LBN 287
Zhukayev,Beibit KAZ 292
Barton,Hynek CZE 293
PR Ellis,Blake AUS 295
Bar Biryukov,Petr 303
Boitan,Gabi Adrian ROU 313
Ivanov,Ivan BUL JR 1
Schoenhaus,Max GER JR 2
Faurel,Thomas FRA NG 458
ALTERNATES
1 Tokuda,Renta (1) JPN 316
2 Gill,Felix (1) GBR 322
3 Fomin,Sergey (1) UZB 323
4 Hussey,Giles (1) GBR 326
5 Ghibaudo,Antoine (1) FRA 343
6 Shin,Sanhui (1) KOR 349
7 Sharipov,Marat (1) 351
8 Mmoh,Michael (3) USA 355
9 Forejtek,Jonas (3) CZE 362
10 Basing,Max (1) GBR 366
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS
Giustino,Lorenzo ITA 206
Neumayer,Lukas AUT 222
Peniston,Ryan GBR 234
Samuel,Toby GBR 243
Gentzsch,Tom GER 245
Coppejans,Kimmer BEL 251
Kuzmanov,Dimitar BUL 265
Pereira,Tiago POR 269
Sakellaridis,Stefanos GRE 275
Wendelken,Harry GBR 276
Rincon,Daniel ESP 277
Bertrand,Robin FRA 290
Rybakov,Alex USA 296
Geerts,Michael BEL 299
Berrettini,Jacopo ITA 300
Jones,Maximus THA 301
Henning,Philip RSA 311
Shelbayh,Abdullah JOR 318
Mrva,Maxim CZE 321
Bernet,Henry SUI JR 11
Carboni,Lorenzo ITA NG 443
ALTERNATES
1 Gill,Felix (2) GBR 322
2 Durasovic,Viktor (2) NOR 325
3 Hussey,Giles (2) GBR 326
4 Jubb,Paul (1) GBR 331
5 Ghibaudo,Antoine (2) FRA 343
6 Dostanic,Stefan (1) USA 354
7 Piraino,Gabriele (1) ITA 359
8 Forejtek,Jonas (2) CZE 362
9 Negritu,Christoph (1) GER 363
10 Langmo,Christian (1) USA 364