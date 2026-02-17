WTA 1000 Dubai 2026, ritiro Badosa contro Svitolina: il motivo e cosa succede con le scommesse

Paula Badosa si è ritirata nel suo match di secondo turno contro Elina Svitolina, abbandonando così il WTA 1000 di Dubai. Ennesimo infortunio per la tennista spagnola, che ha chiamato il fisioterapista al termine del primo set, perso per 6-4. Dopo essere uscita dal campo per ricevere un trattamento, apparentemente per un problema all’altezza della coscia destra, è stata costretta al ritiro. Particolarmente amareggiata Badosa, apparsa sull’orlo delle lacrime.

Ritiro Badosa: cosa succede con le scommesse

La sfida tra Badosa e Svitolina è regolarmente iniziata, perciò è possibile che i siti di scommesse rimborsino gli esiti (Badosa perdente, Svitolina vincente). Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting e quelle sull’under/over games a meno che l’esito non risulti già certificabile. Il consiglio, comunque, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata.