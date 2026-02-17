Munar si ferma: lesione al braccio destro dopo il quarto a Rotterdam

Stop forzato per Jaume Munar. Lo spagnolo ha annunciato tramite social che dovrà restare lontano dai campi per un periodo a causa di una lesione al braccio destro. La notizia arriva dopo il buon cammino all’ATP 500 di Rotterdam, chiuso ai quarti di finale con la sconfitta contro Alexander Bublik nel torneo dell’ABN AMRO Open.

Il messaggio del maiorchino

“Alcune cose sono più difficili da digerire di altre, ma bisogna imparare a conviverci. Né i momenti belli né quelli brutti sono eterni. A volte non sono nemmeno così belli o così brutti. Dopo alcuni esami devo confermare che resterò fuori dai campi per un periodo a causa di un infortunio al braccio destro. Lavoreremo con tutte le nostre forze per essere pronti per la stagione sulla terra battuta. Grazie mille a tutti quelli che mi sostenete sempre, in particolare al mio team e alla mia famiglia. Il recupero è già iniziato e senza dubbio ce la faremo. A presto”