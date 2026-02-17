Joao Fonseca pronto a ripartire da Rio: “Mi sento bene, il supporto del pubblico sarà importantissimo”

Per Joao Fonseca è il momento di ripartire. E quale miglior posto dove farlo, se non nel proprio torneo di casa? L’ATP 500 di Rio, infatti, sarà per il tennista brasiliano l’occasione giusta per redimersi dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Perché, dopo la vittoria al 500 di Basilea lo scorso ottobre, si pensava potesse essere arrivata una consacrazione tra i top del tennis mondiale, apparentemente rimandata. I risultati di questa primissima parte di 2026 non sorridono affatto al classe 2006, attualmente scivolato alla posizione numero 38 del ranking.

Nella recente intervista rilasciata ai media ATP, il nativo di Rio de Janeiro si è detto pronto a ripartire con il piede giusto e più che mai desideroso di conquistare la prima vittoria nel nuovo anno. “Mi sento bene. Ormai sono al cento per cento fisicamente. Ho avuto problemi all’inizio dell’anno con la zona lombare, ma ora sono al cento per cento e mi sento di nuovo alla grande in campo”.

Le difficoltà avute a Buenos Aires

La scorsa settimana è arrivata una pesante sconfitta all’ATP 250 di Buenos Aires, dove, da campione in carica, è stato eliminato al primo turno da Alejandro Tabilo in tre set, 6-3 3-6 7-5. “È stato un match disputato contro un giocatore molto bravo – racconta Fonseca –. Era la prima volta che difendevo un titolo e, naturalmente, ho avuto un po’ più di pressione, ma credo di averla gestita abbastanza bene. Penso che il mio avversario abbia giocato molto bene. Ci sono cose su cui lavorare, ovviamente, ma mi sento fiducioso per questa settimana”.

Il supporto del tifo brasiliano

A dare manforte al beniamino di casa sarà ovviamente l’incredibile supporto del pubblico brasiliano. Il suo esordio – previsto per martedì 17 febbraio alle 23:00 circa (ore italiane) – contro il connazionale Thiago Monteiro, darà una prima risposta sulla salute e sulla forma ritrovata del diciannovenne di Rio. Il suo percorso di risalita nel ranking comincia oggi: “Il supporto del pubblico sarà molto importante. È proprio della cultura dell’Argentina e del Brasile, forse per il calcio. Incitano molto. A volte è troppo! Ma penso che sia un ambiente stimolante, un’atmosfera da brividi, ed è questa la cosa migliore del Sud America”.