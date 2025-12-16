Rune entra nel mondo del business: miele di Manuka primo prodotto del suo brand

L’infortunio è forse la circostanza più dolorosa sul campo da gioco per uno sportivo, ma saper sfruttare bene questi momenti può dare forza e consapevolezza. È ciò che sta provando a fare Holger Rune che si è introdotto in un ambiente a lui poco familiare, ma potenzialmente redditizio come quello degli affari.

È in rampa di lancio il suo nuovo marchio, HVNR Health, basato principalmente su prodotti che puntano a migliorare le prestazioni sportive degli atleti pre e post gara. Il primo di questi sarà una tipologia piuttosto particolare di miele di Manuka, proveniente direttamente dalla Nuova Zelanda.

“Quando ho iniziato a usare il miele di Manuka, ho notato una differenza evidente per quanto riguarda il recupero. L’effetto era evidente, perciò ho deciso di renderlo disponibile anche per altri” ha dichiarato il danese in un comunicato stampa.