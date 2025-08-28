Challenger Como, pioggia protagonista e giornata cancellata: 4 partite di ottavi rinviate

Pioggia protagonista a Como, dove è in corso di svolgimento l’Atp Challenger 75 che si concluderà nella giornata di domenica. I quattro incontri di singolare che quest’oggi avrebbero dovuo concludere il turno degli ottavi di finale sono infatti stati cancellati e rinviati a domani. Le previsioni non sono delle migliori anche venerdì, motivo che ha costretto gli organizzatori e il supervisor a programmare tre partite in contemporanea alle 10:00: Brancaccio-Guillen Meza; Caniato-Mikrut; Bueno-Squire. Poi, dopo il match di Brancaccio, previsto anche l’incontro tra Fonio e la testa di serie n°1 Budkov Kjaer.

In teoria si sarebbero dovuti svolgere anche i quarti di finale, ma la pioggia caduta nelle ultime ore porta un cambio di programma. I quarti si svolgeranno infatti sabato, probabilmente con un doppio turno insieme alle semifinali.