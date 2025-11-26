Sinner-Alcaraz: l’azzurro vince più punti su erba e terra, lo spagnolo primeggia su cemento

Nel 2025 è esplosa definitivamente la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due dominatori del tennis mondiale hanno monopolizzato quasi tutte le finali dei ‘Big Tournaments’ (1000, Finals, Slam) e, dal ritorno dalla sospensione di tre mesi dell’altoatesino, si sono affrontati sei volte da maggio a novembre. Nel 2025 bilancio di 4-2 in favore dello spagnolo, che guida anche 10-6 nei testa a testa complessivi. Nonostante quattro vittorie in più per il 22enne murciano, i punti vinti dai due nei 16 scontri diretti sono esattamente identici (1651-1651). Nei 508 game giocati, lo score recita 255-253 per l’allievo di Juan Carlos Ferrero, avanti anche nel computo dei set (27-23). Andando ad analizzare i dati per superficie, nonostante il cemento sia la superficie preferita da Sinner, negli hardcourts le statistiche di punti, game e set premiano Alcaraz, che invece insegue su erba. Grande equilibrio su terra.

SINNER-ALCARAZ: STATISTICHE SU TERRA

Partite: 3-1 Alcaraz

Set vinti: 9-6 Alcaraz

Game vinti: 76-75 Sinner

Punti vinti: 494-483 Sinner (51% Sinner – 49% Alcaraz)

SINNER-ALCARAZ: STATISTICHE SU ERBA

Partite: 2-0 Sinner

Set vinti: 6-2 Sinner

Game vinti: 46-33 Sinner

Punti vinti: 270-232 Sinner (54% Sinner – 46% Alcaraz)

SINNER-ALCARAZ: STATISTICHE SU CEMENTO

Partite: 7-3 Alcaraz

Set vinti: 16-11 Alcaraz

Game vinti: 147-131 Alcaraz

Punti vinti: 936-887 Alcaraz (51% Alcaraz – 49% Sinner)