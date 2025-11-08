ITF: Jacopo Berrettini in finale a Monastir, derby Ferrari-Bondioli per il titolo a San Gregorio

Quattro gli azzurri protagonisti nelle semifinali ITF tra l’M25 di Monastir e l’M15 di San Gregorio. Nel torneo siciliano andrà in scena una finale tutta italiana tra Gianmarco Ferrari e Federico Bondioli.

Ferrari ha superato in due set il polacco Zielinski, imponendosi con un netto 6-4 6-0. Per lui sarà il quarto derby consecutivo della settimana, dopo quelli vinti contro Mecarelli, Bellifemine e Giunta nei turni precedenti.

Dall’altra parte del campo ci sarà il mancino Federico Bondioli, che ha avuto la meglio sul russo Kivattsev dopo una lunga battaglia. Per il classe 2005 prosegue così un’ottima stagione, sia in singolare che in doppio. Sarà il secondo confronto diretto tra i due: l’unico precedente risale al 2022 a Lesa, quando Ferrari si impose in due set.

Niente finale tutta italiana invece a Monastir: Jacopo Berrettini ha centrato la vittoria in rimonta 3-6 6-4 6-1 contro lo spagnolo Alejandro Moro Canas, vincitore del Challenger di Roma Garden nel 2024. L’azzurro si è imposto dopo un match combattuto, conquistandosi l’accesso alla finale. Domani affronterà il giovane portoghese Tiago Pereira n.280 ATP che in semifinale ha eliminato Lorenzo Carboni con un doppio 6-4. Berrettini andrà a caccia del sesto titolo ITF in carriera, il terzo della stagione 2025