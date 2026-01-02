ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 3 gennaio con Arnaldi e Bellucci

Il programma della prima giornata di qualificazioni con gli orari italiani e l’ordine di gioco di sabato 3 gennaio per l’ATP/WTA Brisbane 2026. Parte ufficialmente la nuova stagione con il primo torneo dell’anno in terra australiana. Due gli italiani protagonisti: Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci rispettivamente numero 1 e numero 7 del seeding. Bellucci affronterà Pablo Carreno Busta nel match che aprirà il programma dello ‘Show Court 2’ a partire dalle ore 1:00 (italiane); Arnaldi chiuderà invece il programma del campo 10 scendendo in campo contro il francese Hugo Gaston nella mattinata italiana.
IL PROGRAMMA DI SABATO 3 GENNAIO
Show Court 1
Ore 1:00 a seguire
- Maria Timofeeva (UZB) vs. Aliaksandra Sasnovich [12]
- Rebecca Sramkova (SLVK) [3] vs. Kamila Rakhimova (UZB) [8]
- Yulia Putinseva (KAZ) [2] vs. Olivia Gadecki (AUS) [WC]
- Kamil Majchrzak (POL) [2] vs. Cruz Hewitt (AUS) [WC]
Show Court 2
Ore 1:00 a seguire
- Pablo Carreno Busta (SPA) vs. Mattia Bellucci (ITA) [7]
- Christopher O’Connell (AUS) [WC] vs. Roberto Bautista Agut (SPA) [12]
- Terence Atmane (FRA) [3] vs. Yannick Hanfmann (GER)
- Rinky Hijikata (AUS) [WC] vs. Filip Misolic (AUT) [8]
Court 10
Ore 1:00 a seguire
- Anna Bondar (HUN) [4] vs. Katie Volynets (USA) [7]
- Shuai Zhang (CHN) [5] vs. Taylah Preston (AUS) [WC]
- Elena-Gabriela Ruse (ROU) [5] vs. Zeynep Sonmez (TUR) [11]
- Matteo Arnaldi (ITA) [1] vs. Hugo Gaston (FRA)
Court 14
Ore 1:00 a seguire
- Arthur Cazaux (FRA) [4] vs. Martin Landaluce (SPA) [NG]
- Jacob Fearnley (GBR) [6] vs. Dane Sweeny (AUT) [WC]
- Tristan Schoolkate (AUS) vs. James Duckworth (AUS) [10]
- Quentin Halys (FRA) vs. Eliot Spizzirri (USA) [11]
Court 6
Ore 1:00 a seguire
- Alexander Shevchenko (KAZ) vs. Raphael Collignon (BEL) [9]
- Ethan Quinn (USA) [5] vs. Benjamin Bonzi (FRA)