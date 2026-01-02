ATP 250 Brisbane: Arnaldi e Bellucci pronti per le qualificazioni

Inizierà dall’ATP 250 di Brisbane il 2026 di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, presenti nel tabellone di qualificazione rispettivamente come numero 1 e numero 7 del seeding.
Il 24enne ligure, prima testa di serie del torneo, affronterà il francese Hugo Gaston, cercando di replicare il successo dello scorso anno nell’unico precedente tra i due, vinto sulla terra rossa di Ginevra. In caso di vittoria, per accedere al main draw dovrà affrontare il vincente del duello Misolic-Hijikata. Dopo un’ultima annata tra luci e ombre, il primo torneo in terra down under può già rappresentare il giusto trampolino di lancio per tuffarsi nel nuovo anno con le migliori prospettive.
Per il numero 76 del mondo, invece, una prima sfida dal sapore più aspro. Dall’altro lato del campo, infatti, ci sarà al primo turno l’ex Top 10 Pablo Carreno Busta, già però sconfitto proprio da Mattia nel 2023 al Challenger di Malaga. Se il classe 2001 dovesse replicare il successo, incrocerebbe la sua rotta con il vincitore della sfida Landaluce-Cazaux.
TABELLONE QUALIFICAZIONI ATP 250 BRISBANE
Matteo Arnaldi [1] vs Hugo Gaston
Rinky Hijikata [WC] vs Filip Misolic [8]
Kamil Majchrzak [2] vs Cruz Hewitt [WC]
Quentin Halys vs Eliot Spizzirri [11]
Terence Atmane [3] vs Yannick Hanfmann
Tristan Schoolkate vs James Duckworth [10]
Arthur Cazaux [4] vs Martin Landaluce [NG]
Pablo Carreno Busta vs Mattia Bellucci [7]
Ethan Quinn [5] vs Benjamin Bonzi
Alexander Shevchenko vs Raphael Collignon [9]
Jacob Fearnley [6] vs Dane Sweeney [WC]
Christopher O’Connell [WC] vs Roberto Bautista Agut [12]