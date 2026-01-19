Joao Fonseca sogna in grande: “Numero 1 e titoli Slam, un giorno posso farcela”

João Fonseca non ama le etichette, né tantomeno i paragoni affrettati. Alla vigilia dell’Australian Open 2026 – dove esordirà contro Eliot Spizzirri – il diciottenne brasiliano preferisce guardare avanti con lucidità, così si è raccontato al The Guardian, consapevole che i sogni più grandi richiedono tempo, pazienza e lavoro quotidiano. “Il mio sogno è diventare numero uno del mondo e vincere Slam. So che non succederà dall’oggi al domani, ma credo davvero che sia possibile”, racconta. Non c’è presunzione, solo una fiducia costruita allenamento dopo allenamento.

Arriva a Melbourne con qualche acciacco alla schiena, ma anche con una maturità che colpisce. Fonseca sa che la gestione del corpo è fondamentale: “Ogni giorno mi sento meglio, l’obiettivo è essere vicino al 100%. Ho davanti una carriera lunga e voglio fare le cose per bene”. Nessuna fretta, dunque, ma la voglia di sfruttare ogni occasione per crescere, anche in un contesto impegnativo come quello di un Major. L’Australian Open 2026 per lui non è solo un torneo, ma un altro passo dentro il suo percorso, ancora tutto da scrivere.

Il rapporto con Carlos Alcaraz

Percorso che inevitabilmente passa attraverso i riferimenti della nuova era del tennis. La finale di Parigi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non lo ha lasciato indifferente. “È stato un match incredibile, un livello altissimo. È il tipo di tennis che ti spinge a migliorare – spiega Fonseca -. Mi alleno ogni giorno pensando che, magari un giorno, potrò giocare anch’io a quel livello”. Con Alcaraz, però, il rapporto va oltre lo schermo. In Florida, Fonseca ha avuto l’occasione di allenarsi con lo spagnolo un paio di volte, esperienze che lo hanno segnato più di quanto dica il punteggio: “È stato fantastico. Nei momenti importanti fa sempre la scelta giusta”. Fonseca osserva, assorbe, ma non si perde. Sa che Sinner e Alcaraz rappresentano il vertice attuale, ma non vuole essere “il nuovo” nessuno: “Non mi piacciono i paragoni. Voglio costruire la mia storia”.