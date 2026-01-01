A che ora e dove vedere Italia-Svizzera in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2026

A che ora e come seguire Italia-Svizzera, primo match della squadra azzurra in quest’edizione della United Cup 2026. Inizia ufficialmente la stagione del tennis italiano a livello Atp/Wta e sarà ancora l’evento a squadre tra Sydney e Perth a inaugurare il nuovo anno. Nella terza giornata di incontri, scendono in campo i nostri portacolori. Apre le danze Jasmine Paolini, che affronterà Belinda Bencic in un match tutt’altro che banale. Poi sarà il turno di Flavio Cobolli contro l’eterno Stan Wawrinka, alla sua ultima stagione sul circuito. Infine, il doppio misto con coppie ancora da ufficializzare: sembra scontata, però, per l’Italia la presenza di Errani/Vavassori.

Italia e Svizzera scenderanno in campo domenica 4 gennaio a partire dalle 10:00 italiane. Si inizia con il singolare femminile, poi a seguire quello maschile e infine il doppio misto. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP).